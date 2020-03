Fiumicino, Montino: “Donate 1000 mascherine per la polizia locale”

“Grazie a Massimo Guardigli del cantiere navale Comar che ci ha donato 1000 mascherine da distribuire ai nostri vigili, impegnati ogni giorno in strada per controlli e attuazione delle restrizioni previste dai decreti governativi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Data la difficoltà a reperire i dispositivi di protezione individuale, specialmente per chi sta in prima linea questo è un gesto molto importante – sottolinea il sindaco -. Ma in questi giorni sono moltissimi gli aiuti che stiamo ricevendo per affrontare al meglio l’emergenza coronavirus. Dall’Asseobalneari abbiamo avuto in dono le confezioni monouso per distribuire il cibo in sicurezza alle famiglie povere del territorio. Sempre per i nuclei familiari più bisognosi abbiamo avuto una donazione di patate e carote dall’azienda agricola Salvalaio di Maccarese”.

“Si tratta di tanti esempi straordinari e virtuosi – conclude Montino – della solidarietà e dell’aiuto che si instaura tra le persone, le aziende, l’Amministrazione comunale nel momento della difficoltà. Ringrazio tutti loro e tutti gli altri che, ne sono certo, nei prossimi giorni non faranno mancare il loro prezioso contributo”.