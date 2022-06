Mascherine, Pregliasco: “Vanno usate come gli occhiali da sole dai fragili e chi li assiste”

“Io dico che la situazione epidemiologica, anche a causa di Omicron 4 e 5, non è delle più piacevoli. Assistiamo a un rialzo dei casi in Germania e in Portogallo, e probabilmente ci sarà anche da noi. La mascherina, in una situazione di affollamento durante gli scritti, avrebbe protetto i ragazzi che poi dovranno svolgere l’orale. Poi agli orali posso capire che venga tolta, perché non ci sono affollamenti”. Così, ai microfoni di iNews24, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. “In generale, la mascherina serviva a difendere le persone, perché sappiamo che i giovani possono essere asintomatici o comunque nella fase di incubazione, e diffondere la malattia. Se tutti la indossano, si riduce la possibilità di diffusione del virus. Dopodiché la scelta è tecnico-politica”.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, il virologo afferma

“Spero che resterà, almeno fino a settembre, sui mezzi di trasporto e negli ospedali”. E in aereo: “Penso che dovremmo essere un po’ più attenti e la manterrei. Si tratta di trascorrere diverse ore molto vicini. Io continuerò ad usarla in aereo, si tratta di una scelta personale. Ritengo che le mascherine vadano usate con buon senso come gli occhiali da sole, dalle persone fragili e chi le assiste”.

Sull’aumento dei contati, Pregliasco afferma che è “dovuto a vari fattori. La “libertà” si paga con una certa quota di rischio di diffusione. Dobbiamo aspettarci un’onda di risalita estiva un po’ più anticipata rispetto alle previsioni. Siamo in una fase di transizione verso l’endemia, che non significa fine del problema, ma alti e bassi ciclici e spero che saranno come le onde di un sasso nello stagno, quindi con una tendenza verso l’abbassamento”.

