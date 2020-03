60enne positivo di Anzio non rispetta l’isolamento domiciliare. Il Codacons chiede l’arresto

Il cittadino 60enne di Anzio positivo al coronavirus che il 21 marzo scorso, nonostante l’isolamento domiciliare, è stato individuato dalle forze dell’ordine a Lavinio mentre passeggiava con il proprio cane, dovrà essere arrestato e indagato per i reati di epidemia colposa e delitti colposi contro la salute pubblica. A chiederlo il Codacons, che presenta oggi un esposto alle Procure della Repubblica di Roma e Velletri.

ESPOSTO A PROCURE DI ROMA E VELLETRI

Il comportamento del cittadino in questione è paragonabile a quello di chi, nonostante sappia di avere l’Aids, ha rapporti non protetti con altre persone, mettendo a rischio la salute di una pluralità di soggetti – spiega il Codacons – Per tale motivo abbiamo chiesto oggi alle Procure di Roma e Velletri di disporre il carcere per il 60enne di Anzio e l’incriminazione per i gravi reati di epidemia colposa e delitti contro la salute pubblica, ai sensi degli art. 438 e 452 del codice penale.