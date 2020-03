Rizzo: “Non ci rendiamo conto che nei punti di contagio è un inferno”

Marco Rizzo, segretario generale del Partito comunista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’emergenza Coronavirus

“Non ci rendiamo ancora conto quanto sia drammatica questa vicenda. Ho parlato ieri col mio medico della mutua che è in trincea a Chieri, dove la gente muore a casa perchè l’ospedale è pieno. Non ci rendiamo conto che nei punti di contagio è un inferno. Non capire questo è un errore terribile. Questo medico, che è anche il presidente dei medici della mutua di Torino, mi ha detto: non consumare tutte le mascherine perchè tra 20 giorni a Roma ti serviranno molto di più.

A proposito di mascherine, la sua asl a lui ne ha data una, 20 gliele ha date una sua paziente cinese. In questa società tutti dicono qualcosa, perchè è passato il messaggio che la competenza non serva e purtroppo l’incompetenza è anche al governo. Sono state assunte misure contraddittorie, è un’altalena.

Dovrebbero lavorare esclusivamente i settori fondamentali per la sopravvivenza del nostro popolo: agroalimentare, sanitario, sicurezza. Purtroppo la produzione del manifatturiero è uguale alla mappa dell’espansione del virus. Ci sono aziende che non producono cose essenziali che non hanno chiuso e non rispettano le misure di sicurezza”.

Sulla crisi economica

“In questo mese il pil reale del Paese sarà più che dimezzato. Stiamo andando a rotoli, ce ne renderemo conto più avanti. Nella grandi trasmissioni tv ci vanno sempre gli stessi, ma poi la gente comincerà a capire. Da Brescia sono partiti per gli Usa 500mila tamponi prodotti da un’azienda di Brescia.

Qua si vedono anche i rapporti di forza tra i Paesi. E’ successa una cosa simile in Germania relativamente all’attivazione di possibili vaccini, la Germania ha bloccato gli Usa che volevano assicurarseli. Se un personaggio politico fa beneficenza non lo deve dire perchè altrimenti è pubblicità.

Questa nostra società va profondamente cambiata, ma cambierà profondamente dopo questa emergenza. Non ci sarà più la normalità. Alla fine di questo mese ci saranno persone che non potranno più pagare”.

Fonte Radio Cusano Campus