Fratoianni: “Ok primi 25 miliardi, ma serviranno altre risorse”

Il dl Cura Italia «penso che sia un provvedimento molto importante, uno sforzo assolutamente significativo, del resto ci troviamo in una situazione assolutamente straordinaria, che ha bisogno di interventi che escano dall’ordinario, in tutti i sensi. Sappiamo, lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, che questi 25 miliardi sono un primo passo necessario, importante, che copre molte esigenze ma sappiamo che non basteranno. Sappiamo gia’ oggi che avremmo bisogno di altri interventi». Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu in una videointervista via Skype con Nico Perrone, direttore dell’agenzia Dire.

Bene ma occorre altro

«È bene, ed è molto importante, che su questo fronte tutti abbiano chiaro che bisogna archiviare perfino il paradigma con cui abbiamo immaginato la politica economica, gli interventi a sostegno delle imprese, del reddito, del lavoro degli italiani e delle italiane- dice Fratoianni- perche’ la crisi che stiamo affrontando è del tutto inedita con conseguenze purtroppo drammatiche sulla vita delle persone, sul piano sanitario e dal punto di vista del reddito dell’impresa e del lavoro».

Sul ruolo delle Camera, Fratoianni aggiunge: «E’ chiaro che il Parlamento deve discutere. Il Senato innanzitutto da cui partirà la discussione sul decreto, discuterà, ci sono le commissioni. Io credo che il Parlamento non possa fermarsi. Bisogna pero’ discutere e trovare in modo ragionevole e razionale le forme con cui il Parlamento, come per ogni altro luogo di lavoro, può riunirsi, perché il Parlamento non può chiudere, deve continuare a maggior ragione in una situazione di questo tipo a svolgere la propria funzione di controllo del governo e di aiuto al lavoro del governo».

Nuove formule

«Bisogna però trovare le formule e le forme con cui farlo in sicurezza, sia per i parlamentari ma anche per il funzionamento del Parlamento- avverte Fratoianni- qui non è una questione di avere o meno la paura di prendere il virus, quella ce l’hanno tutti ed e’ normale: la questione e’ che se tutti parlamentari si ammalano poi Parlamento non funziona lo stesso».

Evasione grave

Sulla questione delle generose donazioni di singoli imprenditori o societa’ per l’emergenza coronavirus, il deputato condivide «cio’ che alcune personalita’ hanno dichiarato in queste ore», cose che «diciamo da sempre». Infatti «questa vicenda getta un ulteriore luce su quanto sia grave il fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale in questo Paese». Infatti, «se tutti pagassero quello che devono senza evadere le tasse e

forse oggi avremmo meno problemi di copertura e tenuta di un Sistema sanitario nazionale che resta un’eccellenza». Se non si evadessero le tasse «avremmo piu’ posti in terapia intensiva, piu’ ospedali, meno difficolta’”. Cio’ detto, “aggiungo una questione- prosegue Fratoianni- le donazioni arrivano, bene, chiunque le fa fa una cosa positiva, ma forse e’ arrivato il momento di introdurre qualche altra regola, e cioe’ chiedere stabilmente a chi puo’ permettersi di fare grandi donazioni, a chi possiede grandi ricchezze e grandi patrimoni di contribuire di piu’ in modo significativo e in modo stabile».

Interventi su grandi ricchezze

Insomma, «servono interventi sulle grandi ricchezze- sottolinea Fratoianni- noi lo diciamo da sempre, perché facendolo in modo ordinario avremmo in modo ordinario le risorse per garantire la tutela ai servizi a tutte e a tutti, come e’ giusto in un Paese democratico come il nostro».