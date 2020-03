Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Siamo in guerra e stiamo combattendo. Abbiamo messo in campo 5 COVID HOSPITAL per un totale di mille posti solo su Roma. L’andamento del trend nella nostra Regione è inferiore al 20%, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo un lieve incremento. Oggi registriamo un dato ancora costante con 99 casi di positività e 6 decessi. La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale, ha già registrato 5.617 utenti ovvero pazienti che hanno scaricato l’applicazione e 649 medici di famiglia collegati. Scaricabile per utenti Android su Play Store, a breve anche per utenti Apple. ” commenta l’Assessore D’Amato.

Escono oggi dalla sorveglianza in 2.565 ovvero hanno terminato la quarantena.

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1

9 nuovi casi positivi. 308 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Presi in carico al San Filippo Neri per la riabilitazione i 2 pazienti cinesi dello Spallanzani ora guariti;

Asl Roma 2

9 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 57 anni che era stato trasferito dal Policlinico Casilino allo Spallanzani. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3

8 nuovi casi positivi. 165 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4

5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni e una donna di 92 anni, entrambe con patologie pregresse. 357 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5

10 nuovi casi positivi. 673 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva;

Asl Roma 6

6 nuovi casi positivi. 158 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da sabato 21 marzo disponibili ulteriori 20 posti letto al nuovo Ospedale dei Castelli;

Asl di Latina

22 nuovi casi positivi di cui 7 a Fondi. 519 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da sabato 21 marzo all’Ospedale di Gaeta disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva;

Asl di Frosinone

12 nuovi casi positivi. 32 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Positivo un bambino di 4 anni, previsto trasferimento all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sede di Palidoro;

Asl di Viterbo

12 nuovi casi positivi. 310 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Entro domani disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva. Entro il 21 marzo ulteriori 8 posti di malattie infettive;

Asl di Rieti

6 nuovi casi positivi. 8 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Policlinico Umberto I

operativi i 46 posti dell’Eastman. Si lavora per ulteriori 48 posti di malattie infettive nel secondo padiglione che saranno attivati entro il 24 marzo;

Azienda Ospedaliera San Giovanni

deceduta donna di 86 con patologie pregresse. Entro il 21 marzo disponibili ulteriori 4 posti di terapia intensiva e ulteriori 20 posti di pneumologia. Ulteriori 20 posti letto di medicina interna a disposizione della rete entro il 29 marzo;

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

Dal 21 marzo saranno disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva;

Policlinico Gemelli

deceduta donna di 72 anni con pregressa patologia oncologica e uomo di 84 anni con patologie pregresse al COVID HOSPITAL 2 Columbus;

Policlinico Tor Vergata

continua lo svuotamento della torre 8 e i trasferimenti dei pazienti del reparto di medicina generale per rendere operativo il COVID HOSPITALl 4 Tor Vergata. I primi 40 posti saranno operativi dal 24 marzo;

Azienda Ospedaliera San Camillo

Attivati ulteriori 6 posti di terapia intensiva;

INMI Spallanzani

disponibili 24 posti di malattie infettive e 10 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 3 Casal Palocco. Guariti i primi 2 pazienti cinesi;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

il bambino di 5 mesi positivo è in buone condizioni. Positivi anche un bambino di 8 mesi e un bambino di 6 anni trasferito dalla Regione Marche. 14 posti di malattie infettive. Disponibili per la rete regionale 5 posti di terapia intensiva e 6 posti di terapia intensiva COVID-19;

Università Campus Bio-Medico

messo a disposizione della rete regionale il sistema di test per immagini tramite intelligenza artificiale delle tac per sospette polmoniti COVID-19.