Guerra su Coronavirus, nel decreto tutele universali per salute e lavoro

“Con misure come il reclutamento straordinario di personale, l’acquisto dei dispositivi medici necessari, il potenziamento della rete di assistenza territoriale, la possibilità di requisire presidi sanitari anche dai privati, il decreto legge varato oggi dal governo conferma come prioritaria la tutela della salute di tutti i cittadini, a partire da quelli più deboli”.

“Allo stesso modo – prosegue Guerra – il sostegno al lavoro e al reddito riguarda tutte le tipologie di lavoro, dipendente e autonomo, con un ampliamento senza precedenti degli ammortizzatori sociali, la previsione di un sostegno una tantum per chi comunque dovesse risultare non coperto, e un blocco ai licenziamenti messi in atto dal 23 febbraio”.

“E a tutte le imprese è garantita liquidità, attraverso garanzie che possono attivare fino a 350 miliardi di finanziamenti, la sospensione delle rate dei mutui, e la sospensione dei versamenti non solo dell’Iva, per la stragrande maggioranza dei contribuenti, ma anche delle ritenute sul lavoro e dei contributi sociali, che premia le imprese in cui si continua a lavorare”, conclude la Sottosegretaria.