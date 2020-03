Padova: dal 13 marzo chiudono i parchi cittadini

Nonostante gli sforzi fatti in questi giorni per spiegare l’importanza del rispetto delle norme, le aree verdi della città sono state molto frequentate in questi giorni. Per questo è stata presa in mattinata, anche alla luce del nuovo DCPM, la decisione di chiudere l’accesso a tutte le aree verdi della città, con divieto di frequentazione.

Dichiara il sindaco Sergio Giordani

“La salute prima di tutto, ancora troppe persone sembrano non capire la grande pericolosità di questo virus sia per ciascuno di noi sia per la salute pubblica della comunità. Una scelta a tutela della cittadinanza e delle categorie più fragili. Firmerò entro stasera l’ordinanza di chiusura nell’interesse generale”.

Dichiara l’assessora Chiara Gallani

“È una decisione molto sofferta e che avrei voluto evitare. Nonostante gli appelli degli ultimi giorni si sono verificati assembramenti di persone e segnalazioni in questo senso: abbiamo verificato anche grazie alla Polizia Locale e siamo intervenuti il prima possibile. È nostro compito prioritario in questo momento tutelare la salute di tutti e in particolare delle persone fragili e più esposte alle conseguenze del contagio. È una privazione importante perché il verde in città è un elemento di ristoro prezioso: ce ne riapproprieremo quanto e più di prima. Colgo l’occasione, di nuovo, di fare un appello a tutti per rispettare le norme e i divieti di questi giorni. È un grande sacrificio per tutti, ma è il modo che abbiamo per riprendere il prima possibile una nuova normalità”.