De Lorenzo (M5S): “Il governo lavora per evitare che all’emergenza da #Covid19 si aggiunga quella economico-sociale”

Così l’onorevole Rina Valeria De Lorenzo sulla sua pagina Facebook:

In arrivo due miliardi di euro e #CIGinderoga per tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale.

Il ministro Nunzia Catalfo ha garantito che a breve saranno pronte norme per sostenere tutti i settori produttivi del nostro Paese. Oltre allo stanziamento di 2mld di euro per la Cassa in deroga, il governo sta mettendo in campo ogni sforzo possibile per garantire gli ammortizzatori sociali.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda il #congedoparentale che sarà previsto per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, e potrà durare dai 12 ai 15 giorni allungato fino ai 12 anni di età. Per le famiglie con disabili il limite di età non esiste e l’indennità verrà ‘parametrata’ alla retribuzione.

In alternativa al congedo parentale si potrà utilizzare il ‘#voucherbabysitter’.

È, infine, nelle intenzione del ministro Catalfo incrementare il bonus per il personale infermieristico.