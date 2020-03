Potere al Popolo: la salute non si paga, sui diritti non si lucra

L’Italia è uno degli ultimi paesi in Europa per quanto riguarda l’educazione sessuale ed è al 26° posto (su 45) per l’accesso alla contraccezione e all’informazione sul tema, il fanalino di coda dell’Europa occidentale. Se a questo si aggiunge che, con i tagli alla sanità degli ultimi 30 anni, oggi ci sono in media tra gli 1 e 3 consultori per ogni 10.000 donne in età fertile, è chiaro che abbiamo un problema di diritto alla salute.

Assenza di informazione

L’assenza di informazione e spazi pubblici che si occupano di questi temi fa sì che episodi di discriminazione verso le donne e verso le persone LGBTQIA+ siano ancora molto frequenti in tutto il paese. Noi pensiamo che le istituzioni pubbliche dovrebbero avere un ruolo attivo nella formazione, informazione e prevenzione sessuale per permettere l’autodeterminazione di ogni persona e garantire una sessualità libera e consapevole.