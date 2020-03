Fornaro sul Coronavirus, unità istituzionale per contenere contagi

L’obiettivo che deve vedere unita l’Italia in questo momento è quello di contenere la diffusione del contagio da coronavirus, anche per far ripartire al più presto turismo e l’economia tutta.

Unità e fattiva collaborazione tra le istituzioni e massimo sostegno a chi è impegnato in prima linea nei pronto soccorso e nei reparti ospedalieri.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico Fornaro

Agli altri lasciamo sparare numeri a vanvera e per una volta diciamo noi “prima gli italiani”, prima della propaganda e della demagogia a buon mercato.

