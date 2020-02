Coronavirus: inviata mail informativa a 50.000 cittadini padovani

Questa la mail straordinaria mandata oggi a circa 50.000 cittadini padovani che hanno, negli anni, dato la liberatoria all’uso dei loro dati e contatti.

Nella giornata di oggi verrà inviata comunicazione specifica anche alle oltre 1.200 associazioni iscritte al Registro comunale.

Si segnala che il sito Padovanet.it nella scorsa settimana ha incrementato di circa il 300% i contatti unici venendo raggiunto da oltre 100.000 persone.

Dichiara il Sindaco: “La linea che mi sto dando è quella di fare significativi sforzi di informazione attraverso tutti i canali a nostra disposizione, questo sia per raggiungere i padovani con le informazioni corrette e le raccomandazioni giuste, sia perché solo con l’informazione evitiamo panico e allarmismi che non aiutano.

Comprendo la preoccupazione delle persone, proprio per questo stiamo facendo di tutto per essere vicini alla popolazione con modalità corrette e di buon senso, ma senza cavalcare l’emotività. Girano troppe fake news e sono in azione troppi sciacalli che seminano bufale; serve essere duri con questi individui spregiudicati invitando tutti i cittadini ad attingere le informazioni dai canali ufficiali.

A Padova la situazione è monitorata e sotto controllo, le Istituzioni lavorano bene e coordinate. Il mio invito alle padovane e ai padovani è di attenersi alle precauzioni igieniche e alle buone pratiche suggerite, ma al contempo vivere la città in maniera normale pur dentro le nuove prescrizioni in vigore fino al primo marzo.

L’unità della comunità padovana e il senso civico faranno la differenza in questa sfida”.