Burioni: “Niente allarmismi, ma non si possono trattare i cittadini come se fossero bambini di 5 anni”

Così il virologo Roberto Burioni sul blog Medical Facts:

“Ebbene, questo purtroppo non e’ vero. In questo momento in Italia sono segnalati 132 casi confermati e 26 di questi sono in rianimazione (circa il 20%). Sono numeri che non hanno niente a che vedere con l’influenza (i casi gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale). Questo ci impone di non omettere nessuno sforzo per tentare di contenere il contagio. Niente panico, ma niente bugie. Attenzione a chi, superficialmente, da’ informazioni completamente sbagliate. Leggete i numeri”.