Non è tempo di basse speculazioni a fini elettorali e inutili allarmismi, ma di unità di tutte le istituzioni per superare una prova difficile e inedita per l’Italia.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Massima fiducia, quindi, nella capacità di risposta del nostro servizio sanitario nazionale, negli scienziati e nell’operato del ministero della Salute e del commissario Borrelli.

Articolo1 Comunicati Stampa