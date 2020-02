Potere al Popolo, Milano: una storia di ordinaria ingiustizia

Nel 2017 la famiglia di Valeria Pianta e suo marito Abdennaaji El Taoumi si trova in grande difficoltà. La cooperativa per cui lavora Abdennaaji perde un appalto e scarica i costi sui lavoratori licenziandolo, nel frattempo Valeria è incinta del suo secondo figlio e, come da copione, viene licenziata dal bar per cui lavorava.

Per esempio a Milano ci sono circa 70.000 alloggi sfitti, molti di essi in mano ad avidi fondi previdenziali, banche e fondi speculativi che la politica lascia che si mangino la città. Inoltre anche il patrimonio pubblico è largamente sottoutilizzato, sono migliaia le case popolari vuote!

Forza Valeria e Abdennaaji, auguriamo a voi e ai vostri figli di poter uscire da questa situazione indecente. Non vogliamo mai più sentire storie come questa, vogliamo un piano casa per valorizzare il patrimonio pubblico e requisire lo sfitto e l’invenduto dalle banche e dagli speculatori per garantire il diritto alla casa per tutti e tutte!