Padova: “Progetto Beethoven 2020”

Si svolge, in città, il “Progetto Beethoven 2020”, uno scambio culturale tra scuole musicali in particolare la scuola secondaria di I grado Mameli di Padova – II Istituto comprensivo – e orchestre o gruppi musicali provenienti da Spagna, Germania, Polonia.

“L’obiettivo – come precisa la docente della Mameli, Maria Lisa Girardello, capofila del progetto – è il desiderio di coinvolgere quanti più giovani generazioni possibili, per far comprendere che la diversità è invece un’uguaglianza, perché la musica è un linguaggio universale, perché bisogna condividere nella pace e nella fratellanza”.

Il programma

La sera di martedì 11 febbraio, il Centro Culturale San Gaetano ha ospitato il concerto “Progetto Beethoven 2020” che ha visto sul palco giovani musicisti di cinque scuole: Orchestra Ardigò – scuola media Mameli (Padova), Ies Itaca – Siviglia (Spagna), Armin – Knab gymnasium – Kitzingen (Germania), Ogolnoksztacaca szkola Muzycna – Lodz (Polonia), Ensemble Ravel – Breda di Piave (Treviso).

Mercoledì 12, in mattinata, cinquanta studenti stranieri e venticinque alunni della Mameli hanno visitato il Palazzo della Ragione e la Cappella degli Scrovegni.

“Progetto Beethoven 2020”, promosso dalla scuola Mameli di Padova – II Istituto comprensivo – è realizzato in collaborazione con il Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova.