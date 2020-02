Parte da Padova la staffetta per chiedere verità e giustizia

“Tedofori di memoria e di impegno”: una fiaccola per chiedere verità e giustizia sarà portata in giro per l’Italia attraverso una staffetta simbolica tra i territori. In occasione del XXV anniversario dalla fondazione, Libera ritorna nei luoghi che in questi anni hanno ospitato la piazza nazionale del 21 marzo.

Padova, luogo dell’ultimo 21 marzo “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, sarà la prima tappa della torcia della memoria: venerdì 14 febbraio, alle ore 15:00, verrà accesa e partirà da Prato della Valle.

25 rappresentanti

Venticinque rappresentanti della società civile si uniranno allo staffettista e per un giorno diventeranno tedofori condividendo un mezzo giro di pista dell’anello del Prato: un percorso per risvegliare le coscienze seguendo una fiaccola di memoria pubblica e partecipata. Tra gli altri sarà presente e si unirà al percorso l’assessore alla legalità dell’Amministrazione comunale.

Dopo Padova, il viaggio della fiaccola proseguirà da nord a sud toccando 25 città italiane, tra le quali Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Foggia e Locri, e si concluderà a Palermo il 18 marzo.

Promosso da Libera

“Tedofori di memoria e di impegno”, promosso da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, in collaborazione con Us Acli, è patrocinato dal Comune di Padova, realizzato in collaborazione con il Settore Gabinetto del Sindaco, ed è inserito nell’ambito delle iniziative di Padova Capitale europea del volontariato 2020.

La prima tappa della fiaccola di memoria si terrà anche in caso di pioggia.