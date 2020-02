Palermo movida: controlli e sanzioni per quasi ventiseimila euro

La Polizia Municipale comunica il bilancio dei controlli effettuati nel weekend nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela delle quiete pubblica, al contrasto all’abusivismo commerciale e al rispetto delle norme relative alla somministrazione delle bevande alcoliche.

Oltre 25.700 euro

Le sanzioni elevate durante i controlli, che hanno riguardato locali ubicati in Piazza Marina, Via Discesa dei Giudici e Via Roma angolo Lattarini.

Nel sopralluogo effettuato in due locali di Piazza Marina, gestiti dalle medesime perso, gli agenti del CAEP hanno effettuato il sequestro amministrativo cautelare delle attività dove si svolgeva illecitamente la somministrazione di alimenti e bevande con annessa cucina laboratorio, senza le prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie ed hanno elevato sanzioni di 8000 euro per ciascun locale.