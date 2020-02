Conte: “Ho fatto visita al personale dello Spallanzani”

Così il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

Oggi pomeriggio ho fatto visita al personale dello Spallanzani, l’Istituto dove è stato isolato il Coronavirus: medici, ricercatori e operatori sanitari che rappresentano un’eccellenza nell’ambito della cura delle malattie infettive a livello nazionale e internazionale. Professionisti il cui lavoro merita di essere valorizzato sempre, non soltanto quando siamo chiamati ad affrontare un’emergenza sanitaria.

Com’è noto all’interno di questa équipe opera una ricercatrice precaria. Conosco bene il mondo della ricerca e io stesso ho sperimentato, prima di passare nei ruoli stabili dell’Università, la pazienza, la tenacia, il sacrificio e la passione che occorrono per perseverare nelle attività di ricerca e la preoccupazione dovuta all’incertezza di prospettive. Quello della precarietà è un problema sociale che va affrontato e che metterò al centro del confronto tra le forze di maggioranza.

L’assunzione di 1600 ricercatori, che intendiamo disporre con apposito emendamento da inserire già in sede di conversione del decreto c.d. Milleproroghe, è solo il primo passo in questa direzione. Insieme al Ministro Manfredi stiamo lavorando a un piano articolato in tal senso.

Ancora una volta grazie ai ricercatori dell’équipe dello Spallanzani e a tutti coloro che con il loro lavoro fanno del nostro Paese un punto di riferimento a livello internazionale.