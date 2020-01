Padova: Bubble tea contro il degrado

La Giunta, su proposta dell’assessore alle attività produttive Antonio Bressa ha autorizzato – in deroga al divieto di nuove aperture previsto dal Regolamento comunale in vigore per la zona 1 – l’avvio di una innovativa attività di somministrazione di alimenti e bevande in corso del Popolo, 8, nelle vicinanze del piazzale della Stazione.

La scelta è motivata dal tipo di locale che sarà aperto dalla società In the srl, e dal progetto di riqualificazione anche degli spazi esterni presentato dalla società stessa.

Nei dettagli

Più nel dettaglio il locale proporrà in particolare una nuova bevanda non alcolica, il Bubble tea, o tè con le bolle, ideato a Taiwan negli anni ’80 e già sbarcato con successo in altre città italiane. A questo prodotto che identificherà il locale si affiancherà una offerta di caffetteria e snack salati di tipo tradizionale, con la totale esclusione però di qualsiasi bevanda alcolica. La società di gestione ha inoltre escluso la presenza di slot machine e attività di ricevitoria per scommesse, gratta e vinci e simili.

Il locale si prefigge così di contribuire a sconfiggere il degrado che caratterizza quel tratto di corso del Popolo. Oltre ai servizi interni, come wi-fi gratuito e fasciatoi per i neonati nei bagni, i gestori si sono impegnati a lasciare le vetrine illuminate anche la notte, ad installare un impianto di videosorveglianza e interverranno a ripulire e sistemare il marciapiede davanti e nelle vicinanze del locale, posando a loro spese anche colonnine e catenelle che delimitino il marciapiede rispetto alla sede stradale, oggi assenti.

Alla luce di queste specifiche caratteristiche del progetto la Giunta ha valutato positivamente la proposta ed ha autorizzato l’apertura dell’attività.

Così l’assessore

L’assessore alle attività produttive Antonio Bressa commenta: “Ancora una dimostrazione che le politiche per incentivare nuove aperture in grado di portare valore aggiunto e riqualificazione stanno funzionando. In questo caso permettiamo di illuminare e rendere viva una parte di corso del Popolo che effettivamente sarà rimessa a nuovo grazie anche alla sistemazione del marciapiede e dell’area circostante proposta da questo soggetto privato. Confermati tutti gli altri aspetti del progetto di riqualificazione, dall’efficientamento energetico all’illuminazione notturna, dall’assenza di slot machine alla videosorveglianza. Non saranno neanche serviti alcolici.

Possiamo dire che a Padova resiste una certa vivacità commerciale anche grazie a questi strumenti normativi introdotti nel Regolamento comunale che hanno creato un’alleanza tra le nuove iniziative imprenditoriali e la valorizzazione urbana di aree della città in piena evoluzione”.