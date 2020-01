Fornaro: “Più soldi in busta paga per 16 milioni di lavoratori”

Il taglio delle tasse sul lavoro è una realtà: sedici milioni di lavoratori avranno una busta paga più pesante. Questa è la strada giusta per l’azione di Governo che nel 2021 dovrà essere confermata e rafforzata in termini di risorse e di platea dei beneficiari. Urge infatti un intervento di sostegno per le pensioni più basse.

Misura giusta

Il taglio del cuneo fiscale è una misura giusta di attenzione verso quegli italiani che hanno sofferto più di altri gli effetti della Grande crisi economica. È un segnale di equità concreto a cui le destre populiste rispondono solo con slogan sempre più vuoti e demagogici.