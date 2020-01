Era il marzo del 1993, Tangentopoli era scoppiata da meno di un anno ed ero ad un concerto dei Litfiba al Palapartenope.

All’improvviso Piero Pelù, dal palco, urlò: “Fuori il bottino, dentro Bettino!”.

Subito un boato accolse la frase del cantante rock che iniziò, così, a snocciolare i brani dell’album “Terremoto”, nato come denuncia del malcostume non solo politico ma anche civile del paese.

Riabilitazione in atto

A distanza di quasi 26 anni da quella data e di 20 anni dalla morte dell’ex leader socialista, c’è una campagna di riabilitazione di Craxi che trovo a dir poco vergognosa.

C’è chi parla di un eroe costretto alla latitanza per rimanere libero e chi di un magnifico statista incompreso.

Siamo, insomma, nel pieno delle celebrazioni di Bettino Craxi e ci sono persone che rimpiangono il Cinghialone.

Purtroppo gli italiani hanno un grande difetto: quello di non avere memoria storica.

Ricordiamo, allora, chi è stato Bettino Craxi

Il contributo alla sua città natale fu quello di trasformarla in una metropoli corrotta dove imperava la mafia; altro che capitale morale, capitale delle tangenti!

L’illuminato Craxi riportò ben due condanne definitive (5 anni e 6 mesi per corruzione nel processo Eni-Sai e 4 anni e 6 mesi per finanziamenti illeciti nel processo Metropolitana Milanese).

Dalle sentenze emerse, poi, che il rimpianto (da chi?) ex presidente del consiglio era consapevole delle bustarelle incassate. Bustarelle utilizzate per l’acquisto di beni personali; altro che “rubava per il partito”.

Trovo insopportabile il maldestro tentativo di cancellare le mazzette dalla storia di Craxi.

Mariuolo

Il rubare i soldi degli italiani, qualsiasi sia la finalità, non è né da uomo né da statista: è da “mariuolo”!

Una volta incassato e scoperto, invece di consegnarsi alla giustizia del suo stato, Craxi pensò bene di svignarsela in Tunisia, dove godeva dell’appoggio di un governo amico.

E’ vero ha amato tanto gli italiani o meglio i soldi degli italiani.

Sotto la sua guida i costi delle opere pubbliche aumentarono a causa delle tangenti da pagare.

Mi elencate, per piacere, le privatizzazioni fatte dal grande statista?

La corruzione c’è anche adesso: certo, ma non è una buona ragione per sostenere che era buono quello che facevano (Craxi ed i suoi) allora.

Il grande modernizzatore creò il monopolio televisivo che per decenni ha fatto il lavaggio di cervello agli italiani; se scrivo Legge Mammì, chi vi viene in mente?

I grandi risultati

A quanti rimpiangono le sue politiche ricordiamo che eliminò la scala mobile (sganciò il salario dei lavoratori dipendenti dal costo della vita) e fece esplodere il debito pubblico (in 12 anni raddoppiò il rapporto tra debito e Pil) a tal punto da costringere chi è venuto dopo ad una manovra da 93 miliardi delle vecchie lire, al prelievo forzoso del 6X1000 dai conti correnti ed alla riforma delle pensioni.

A coloro che amano il ritornello Sigonella ricordiamo che, in realtà, fu un’azione che ci rese ridicoli nel mondo.

Craxi, a dire il vero, non ha fatto altro che alimentare il culto della sua personalità e del suo cerchio di potere con un sistema corruttivo che nutriva i vari nani e ballerine di turno; paghiamo ancora il conto delle sue “amichette” così come le sue mazzette le paghiamo ancora oggi.

Un politico così giusto che fuggì, dandosi alla latitanza, pur di non sottostare alla giustizia del suo paese.

Craxi non è stato un eroe ma un latitante che ha scaricato i suoi conti economici e politici su quelli degli italiani.

Orgoglioso di averlo combattuto politicamente da ragazzino; fiero di non aver mai chiesto e ricevuto prebende a differenza di coloro che oggi rimpiangono un mariuolo senza attributi politici e civili.