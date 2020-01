Lezzi: “E’ da non crederci”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

È da non crederci. Ancora una volta la beatificazione di Bettino Craxi sulla tv di Stato. Domenica In accoglie una commossa Stefania Craxi che parla di ingiustizia nei confronti del padre.

Ora, comprendo benissimo l’amore di una figlia, ne comprendo il dolore e riesco anche a comprendere che per lei sia tutto ingiusto. Ma no, non posso né comprendere né accettare la negazione sistematica della storia, e delle sue conseguenze, che si sta facendo in questi giorni.

È inaccettabile il tentativo subdolo di cancellare le mazzette, la disonestà, la sete di potere che ha visto tra i suoi protagonisti più cinici quel Bettino Craxi che, da legislatore, è fuggito per non aver osservato la Legge del suo Paese e la giustizia del suo Paese.