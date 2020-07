Pelù: “Taranto vuole vivere, Taranto deve vivere!”

Taranto vuole vivere, Taranto deve vivere!

Una città abusata. Anni e anni di cattiva gestione politica e manageriale con conseguenze devastanti per la salute dei cittadini, in cambio di un lavoro che sa sempre più di ricatto senza alternative. Una città simbolo dove l’alta incidenza di tumori da inquinamento ambientale si manifesta implacabile su adulti e bambini.

Taranto città unica per bellezza, con i suoi tre mari e la sua archeologia

Taranto città meravigliosa, che affonda le radici in un grande passato, ma che fa ancora fatica a trovare un futuro armonioso.

I cittadini mi hanno chiamato, e io ho risposto subito insieme ad altri 3500 firmando questa lettera indirizzata al Presidente Conte ma anche al Presidente della Regione Puglia, a Confindustria, ai vertici di Arcelor-Mittal e a tutte le sigle sindacali, sperando che una volta per tutte si possa riconvertire in modo intelligente e rispettoso questa fabbrica della morte, per dare a Taranto un nuovo presente e un nuovo futuro sostenibile.