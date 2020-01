La tradizione cristiana dei pescatori

Papa Francesco, incontrando un gruppo di pescatori, si è soffermato sull’antico lavoro della pesca, lo stesso dei primi discepoli di Gesù, “chiamati a seguire il Signore – ha detto il Pontefice – mentre stavano sistemando le reti sulla riva del lago di Galilea”. Quella dei pescatori è una categoria significativa. In tutto il mondo le persone che lavorano direttamente nel settore della pesca e dell’acquacoltura sono circa 60 milioni. Di queste, quasi il 14% sono donne. L’Asia è il Continente con il maggior numero di pescatori e di allevatori di pesce, pari all’85% del totale. Si stima che, nel 2016, le attività economiche legate a questo settore abbiano generato un fatturato di 362 miliardi di dollari.

Quello dei pescatori è un modo caratterizzato anche da precarietà, sacrifici e pericoli. Rivolgendosi ai pescatori, il Pontefice ha affermato che è necessario valorizzare il loro lavoro. Come hanno vissuto i pescatori l’incontro con Papa Francesco? Risponde il direttore dell’Ufficio dell’Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), don Bruno Bignami:

R. Si sono sentiti in qualche modo fortunati, molto contenti del fatto che hanno avuto la possibilità di incontrare il Santo Padre. Contenti anche per questa attenzione, perché consapevoli che su questi temi, sul tema del lavoro che si prende cura – come ci suggerisce anche l’enciclica Laudato si’ – si gioca davvero il futuro anche della nostra umanità e del rapporto con il pianeta. Diciamo che, tra i pescatori, i sorrisi erano numerosi e c’era anche la commozione per questo incontro. Hanno portato del pesce, ovviamente non consegnato al momento dell’incontro. Ma è stato portato prima dell’arrivo, anche come segno di gratitudine.