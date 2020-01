“Capodanno cinese a Padova”: dal 18 gennaio al 25 febbraio

Padova è pronta ad alzare il sipario sui festeggiamenti che animeranno la città in occasione del Capodanno cinese, la festa tradizionale più importante dell’anno in Cina, paragonabile alle festività natalizie dei paesi occidentali.

Il Capodanno cinese, che quest’anno cade il 25 gennaio, e i cui festeggiamenti si prolungano fino all’8 febbraio, Festa delle lanterne, è ormai diventato un appuntamento importante per la nostra città, dove significativa è la presenza della comunità cinese, e rappresenta quindi un’occasione per promuovere la reciproca conoscenza e integrazione.

Iniziativa di più parti

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova e curata da Liu Zun June, presidente dell’associazione Il filo di seta, s’inserisce in una cornice di progressivo consolidamento delle relazioni della nostra città con la Cina, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con istituzioni, operatori economici e turistici.

Così l’assessore

“Stiamo lavorando in questo senso da diverso tempo – spiega l’assessore alla cultura Andrea Colasio – con numerose iniziative, culminate a inizio anno in una straordinaria operazione di promozione turistica che ha portato in città 300 tra operatori turistici e guide internazionali di nazionalità cinese. Adesso questa mostra è l’occasione per approfondire alcuni aspetti culturali di questa civiltà millenaria”.