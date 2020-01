Salute e alimentazione, i temi del convegno organizzato oggi dai Carabinieri

Anche il Codacons parteciperà oggi al convegno «Salute e Agroalimentare: dalla sicurezza più qualità» organizzato dall’Arma dei carabinieri presso il Comando Unità Mobili e Specializzate «Palidoro», in viale Tor di Quinto 119 a Roma.

SALUTE DEI CONSUMATORI

L’associazione, attraverso i propri rappresentanti, porterà il punto di vista dei consumatori, spesso vittime dell’illegalità nel settore alimentare e la cui salute e sicurezza viene messa quotidianamente a rischio.

MESSA A RISCHIO DA ILLEGALITA’ NEL SETTORE ALIMENTARE

Un momento di confronto e promuovere per il futuro nuove strategie condivise per la tutela dell’agroalimentare e del lavoro in agricoltura, al quale il Codacons vuole offrire il proprio contributo, nell’ambito di una proficua collaborazione avviata da tempo dall’associazione con l’Arma dei Carabinieri, anche grazie all’impegno del Gen. Claudio Vincelli.

