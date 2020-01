Palermo: un anno di accoglienza nei centri notturni e diurni

E’ stata redatta, a cura dell’ATS composta da Istituto Don Calabria (in qualità di mandatario), dal Centro Diaconale Istituto Valdese, da La Panormitana – Soc. Coop. Soc. e dall’Associazione di Promozione Sociale Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo, una sintesi delle attività svolte nel 2019 nell’ambito del progetto PON Metro 2014 – 2020 relativamente ai servizi per l’inclusione sociale e le azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa.

Attività di accoglienza

Il progetto, in particolare, ha riguardato l’avvio delle attività di accoglienza previste per febbraio 2019 per fronteggiare l’irrigidimento delle temperature e, poi, anticipate al 14 Gennaio 2019 con l’apertura dei Poli Casa San Carlo e Centro Agape; a tale data è seguita l’apertura del terzo Polo, Casa San Francesco, il 13 Febbraio 2019. Secondo il piano un’Unità di Strada (UdS) della Croce Rossa tutte le sere, dalle ore 19:00 alle ore 23:00, per tutto l’anno, avvalendosi di un team composto da tre a quattro operatori, aveva il compito di potenziare l’attività già svolta da altre associazioni del terzo settore.

Secondo un monitoraggio effettuato attraverso la compilazione di una scheda di segnalazione somministrata dall’UdS, al 31.12.2019 sono stati censite n. 168 persone senza dimora che vivono stabilmente in strada.