Morra: “Bisogna prendere atto che in alcune zone del Paese si è in GUERRA”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

A poche ore dalla marcia di Libera nella zona, è esplosa una bomba contro un negozio nel Foggiano, a Orta Nova.

Bisogna prendere atto che in alcune zone del Paese si è in GUERRA. Finché questo non sarà compreso da tutti, cittadini e istituzioni, non potrà mai essere messa in atto un’efficace azione antimafia.