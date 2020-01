Taranto, arrestato 59enne per detenzione e spaccio di hashish

I Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini spaccio, un 59enne tarantino con precedenti di polizia.

Hashis

I militari, durante un mirato servizio, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto complessivamente 65 gr. di hashish, formati da un pezzo unico di 35 gr. e 34 dosi già confezionate, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma in contanti di € 330,00, suddivisa in banconote di piccolo taglio, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Arresti domiciliari

Il prevenuto, condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G., sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Analisi in corso sulla droga sequestrata

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro per essere analizzato presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

