Dimissioni Fioramonti, Toccafondi (iv): “Battaglia giusta ma metodo sbagliato”

Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in commissione cultura alla Camera, ha commentato ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia le dimissioni del ministro dell’Istruzione Fioramonti.

E’ anche giusto chiedere piu’ soldi

“E’ anche giusto chiedere piu’ soldi per il comparto universitario e dell’istruzione –ha affermato Toccafondi-. Il contesto però va tenuto in considerazione e questo è stato quello di un governo che è entrato in emergenza e che doveva trovare 23 miliardi di euro per disinnescare l’Iva. E’ anche opportuno chiedersi questi 3 miliardi a cosa sarebbero destinati. Forse oltre a chiedere soldi dovremmo chiederci se sia giusto avviare riforme se abbiamo la disoccupazione giovanile al 24% e gli abbandoni scolastici in crescita.

Il precedente governo è scappato, noi siamo riusciti a fare una manovra che sterilizzasse l’IVA. Certo i 3 miliardi non sono arrivati ma se penso alle 1500 specializzazioni in piu’, ai 15 milioni di euro in borse di studio e ad altro penso che delle misure sono state prese. Le battaglie si fanno all’interno e con una maggioranza coesa, si fanno in Parlamento e non con dichiarazioni alla stampa e ai giornali. Non è così che arrivano i soldi. Anche se la battaglia era giusta, il metodo è stato sbagliato”.

Fonte: Radio Cusano Campus