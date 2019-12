Papa: “Cristo sia luce per i bambini vittime della guerra”

La grande luce profetizzata da Isaia è Gesù, che il Padre ci ha “dato per sempre”, “piccola fiammella accesa nel buio”, “Parola di Dio fatta carne” che “continua a chiamare gli schiavi di ogni tempo ad uscire dalle loro prigioni”. Questa luce di Cristo è più grande delle tenebre “nei cuori umani”, “nelle relazioni” e nei “conflitti economici, geopolitici ed ecologici”. E’ il cuore del messaggio di Natale di Papa Francesco, comunicato al mondo dalla Loggia delle benedizioni della Basilica di san Pietro in uno splendido ma freddo giorno di sole.

Pace in Siria, Terra Santa, Ucraina e Congo

Il Papa chiede a Cristo di essere luce per i tanti bambini che patiscono la guerra e i conflitti in Medio Oriente e in vari Paesi del mondo, e conforto per i popoli di Siria, Terra Santa, Ucraina e Repubblica Democratica del Congo, per le crisi in Libano e Venezuela, per chi è perseguitato per la fede e per chi deve “emigrare nella speranza di una vita sicura”.

Parola che chiama gli schiavi ad uscire dalle prigioni

Dopo la citazione dalla prima lettura, il brano di Isaia inserito nella liturgia di questo giorno di festa, “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce”, Francesco sottolinea che Gesù, che significa “Dio salva”, “nato questa notte nuovamente dal grembo della madre Chiesa” è stato mandato nel mondo dal Padre “non per condannarlo, ma per salvarlo”. Ed è “Parola di Dio fatta carne”, la Parola “che ha guidato gli ebrei nel cammino dalla schiavitù alla libertà, e continua a chiamare gli schiavi di ogni tempo, anche di oggi, ad uscire dalle loro prigioni”. È, ricorda il Pontefice, “Parola più luminosa del sole, incarnata in un piccolo figlio di uomo, Gesù, luce del mondo”.