Confesercenti conferma le stime del Codacons sugli acquisti di Natale

Le previsioni sul Natale diffuse oggi da Confesercenti confermano in pieno le stime del Codacons, che pochi giorni fa aveva lanciato l’allarme sulla riduzione degli acquisti durante le prossime festività.

FESTE ALL’INSEGNA DEL RISPARMIO, MENO REGALI SOTTO L’ALBERO

“Anche gli esercenti condividono i timori del Codacons e prevedono una diminuzione dei consumi durante il Natale, confermando le nostre preoccupazioni – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il clima di incertezza che caratterizza il nostro paese ha effetti diretti sulla propensione alla spesa delle famiglie, e porterà quest’anno a tagliare alcune spese tipiche delle festività, a partire dai regali.

Bene alimentari, giocattoli e hi-tech

Non tutti i settori però saranno colpiti da una riduzione degli acquisti: mentre per abbigliamento, calzature, gioielli, bellezza e addobbi per la casa gli italiani hanno deciso di contrarre la spesa rispetto allo scorso anno, per alimentari, giocattoli e hi-tech il saldo sarà positivo, a dimostrazione che tali beni rimangono saldamente in testa alle preferenze dei cittadini quando si tratta di regali di Natale” – conclude Rienzi.

