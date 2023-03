Industria, Coldiretti: volano gli alimentari con +16,7% trainati dall’export

In controtendenza volano gli alimentari che fanno segnare un balzo del +16,7% del fatturato rispetto allo scorso anno grazie soprattutto alla domanda dall’estero di cibi e bevande che fa segnare il record storico con un incremento del 18% a gennaio, trainata dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio dei prodotti italiani più venduti nel mondo.

Istat

È quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati Istat sul fatturato dell’Industria nel mese di gennaio 2023 che registra un calo del -1,1% in termini congiunturali ed un aumento del +8,6% in termini tendenziali. Il re dell’export tricolore si conferma il vino mentre al secondo posto si piazzano la pasta e gli altri derivati dai cereali e al terzo ci sono frutta e verdura fresche, ma ad aumentare in modo consistente sono anche l’extravergine di oliva, oltre a formaggi e salumi.

Primato

Si tratta di un risultato che conferma il primato dell’agroalimentare Made in Italy che ha sviluppato lo scorso anno un valore di 580 miliardi di euro nella filiera allargata ed è diventato la prima ricchezza dell’Italia nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. Un patrimonio che – conclude la Coldiretti – vale quasi un quarto del Pil nazionale e, dal campo alla tavola, vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio e 10mila agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica.