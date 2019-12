Padova: “Meravigliamo, musica risate e poesia” alla Sala dei Giganti

Martedì 17 dicembre, alle ore 21:00, la Sala dei Giganti ospita lo spettacolo di beneficenza per l’oncologia “Meravigliamo: musica risate e poesia per meravigliarsi ogni giorno”.

Il ricavato della serata, patrocinata dal Comune di Padova, sosterrà il progetto della Fondazione Le cinque vie di Giorgio “Care of me, bellezza ed oncologia”.

Vita meravigliosa

Attraverso la seduzione della musica, la leggerezza della comicità e l’incanto della parola poetica lo spettacolo vuole portare lo spettatore a ricordare quanto la meraviglia sia un ingrediente fondamentale della vita. Un momento magico in cui l’emozione ti avvolge passando dagli occhi al cuore. Un sentimento spontaneo in grado di ricordarci quanto bello è essere vivi.

Musica con Patrizia Laquidara, risate con Cristina Chinaglia, poesia con Franco Arminio. Con la partecipazione di: Luciano Sottovia e Eleonora Smania di Tango Studio.