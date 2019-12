Padova, il Premio Nobel per la chimica 2018 ricevuta in Municipio

Venerdì 13 dicembre era in programma in via S. Pio X, lungo la passeggiata Francesco Camilotti, la cerimonia di messa a dimora di un albero dedicato al Premio Nobel per la Chimica 2018 Frances Hamilton Arnold, che in questi giorni è in visita nella nostra città.

Un ricordo importante

Il maltempo ha costretto ad annullare l’evento, ma l’assessora all’ambiente Chiara Gallani ha voluto incontrare Frances Hamilton Arnold in Municipio per donarle una piccola targa identica a quella che sarà posta sull’albero a lei intitolato.

E’ dal 2008 che il Comune di Padova dedica a Premi Nobel gli alberi che vengono messi a dimora lungo la Passeggiata.

Finora sono 18 gli alberi piantati, ma quello di Frances Hamilton Arnold è il primo intitolato ad una donna.