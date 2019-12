Dopo Napoli le “Sardine” fanno il pienone anche a Milano

Dopo il pienone di ieri sera a Napoli, il movimento delle Sardine continua a riempire le piazze d’Italia.

Stasera è il turno di Piazza Duomo a Milano, dove ben 25.000 persone si sono radunate.

Il nostro pensiero non è manipolato. Non c’è nessuno dietro di noi nonostante ogni giorno qualcuno cerchi di dividerci, ma noi in risposta saremo ancora di più nelle piazze. Si deve dialogare con la politica ma non con chi ha disintegrato il tessuto sociale per una manciata di voti.