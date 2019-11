Istruttoria su Poste Italiane per pratica scorretta. Se accertata occorrerà rimborsare clienti

Bene per il Codacons l’indagine avviata dall’Antitrust su Poste Italiane per accertare una presunta pratica commerciale scorretta nell’ambito del servizio di recapito delle raccomandate.

CODACONS: BENE INDAGINE, SERVIZIO RACCOMANDATE USATO DA MIGLIAIA DI UTENTI. MA SE ACCERTATA PRATICA ILLECITA DOVRANNO SCATTARE RIMBORSI PER CLIENTI

“I servizi forniti da Poste, specie quello relativo alle raccomandate, vengono utilizzati ogni giorno da migliaia di consumatori, ed il rischio quindi è che una eventuale pratica scorretta abbia colpito un bacino d’utenza molto vasto – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per tale motivo se l’Antitrust dovesse accertare illeciti, Poste sarà chiamata a rimborsare i clienti coinvolti nella pratica commerciale scorretta per i danni economici subiti.

ASSOCIAZIONE PRONTA AD AVVIARE AZIONI LEGALI

In tal senso il Codacons annuncia fin da ora azioni legali contro l’azienda qualora siano accertate irregolarità, per far ottenere ai consumatori i risarcimenti loro spettanti” – conclude Rienzi.

