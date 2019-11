I Regali Promozione nell’era di Internet

Chiunque abbia avviato un’azienda negli ultimi 15 anni avrà sicuramente scoperto l’importanza di internet come luogo in cui promuovere il proprio prodotto e i propri servizi in maniera massiva ed efficace.

È innegabile l’importanza della rete telematica internazionale nell’ambito del cosiddetto marketing: basti pensare ai milioni di blog, vlog, pagine Facebook o Instagram, canali Youtube. Sono questi dei metodi che richiedono un budget non particolarmente ingente ma continuo e costante impegno nella pubblicazione di contenuti validi che possano essere visionati dai potenziali clienti in giro per la rete internet.

A queste strategie promozionali si aggiungono quelle basate sugli annunci online, come per esempio Google Adwords, sul posizionamento nei motori di ricerca, il cosiddetto posizionamento SEO, o ancora sul sistema del Funnel, invio automatizzato e continuo di e-mail volte alla vendita di un prodotto per cui si è precedentemente realizzata una specifica ricerca.

L’imbarazzo della scelta dunque sulle modalità di promozione della propria azienda online; tanto che quasi ci si chiede se i regali promozionali abbiano ancora un loro impatto nella scelta del cliente o nell’acquisizione di nuovi.

Vi basti sapere che ancora oggi il gadget aziendale è un fondamentale strumento per il marketing mix. Le spese in oggettistica rimangono particolarmente ingenti anche dopo la crisi economica di questi anni, segno che i gadget pubblicitari continuano ad essere un importante mezzo di promozione del brand capace di influenzare le decisioni d’acquisto\scelta dei consumatori. Stupirà sapere che oltre il 50% delle persone ha dichiarato di andare sempre in giro con almeno un gadget promozionale in borsa!

Quali sono gli scopi di un regalo promozionale:

Visibilità: i prodotti promozionali raggiungono il pubblico target che rimane “esposto al prodotto” ogni qualvolta utilizza il gadget; realtà molto differente da internet dove passato l’annuncio o il contenuto su social il consumatore non rimarrà a contatto con il brand; a ciò va aggiunto che, spesso, il gadget viene donato a o quantomeno notato da un altro potenziale consumatore: una pubblicità continua; Richiamo: questi oggetti promozionali sono una sorta di “post-it” che ricordano il nome del brand che sponsorizzano e sono quindi un importante richiamo per il cliente che volesse riportare alla mente il nome di un brand o altre informazioni (come la via, il numero di cellulare etc) riportate nel prodotto. Se si vuole raggiungere poi un determinato target, anche i regali dovranno essere più personalizzati; Loyalty: i consumatori creano delle relazioni con l’azienda che ha fornito loro dei regali promozionali; consciamente o meno tendono a fidarsi e ritornare allo stesso brand qualora ve ne sia l’occasione. Chiunque ricevuto un dono si approccia in maniera positiva nei confronti del donatore: si tratta dell’economia del dono. L’azienda dona un oggetto per mostrare gratitudine al cliente ma, al tempo stesso, si aspetta qualcosa in cambio.

Maxilia è un sito che da la possibilità di acquistare svariati tipi di oggetti su cui stampare il proprio logo e\o informazioni aggiuntive. Tazze, penne, borse di stoffa, asciugamano o accendini: per tutti i gusti e per tutti i target. Un logo particolarmente evidente e informazioni essenziali ma necessarie fanno il resto.

Una sfida importante, dunque, consiste nello scegliere il gadget aziendale giusto, più accattivante e catching. Che sia un gadget low cost (penne, matite, segnalibri o portachiavi) o un oggetto di maggior valore (come penne usb, cuffie etc) la cosa più importante è scegliere il regalo promozionale che più rappresenti l’azienda al di fuori dell’azienda stessa. Questa considerazione potrebbe portare a scegliere dei prodotti che richiamino in qualche modo i prodotti venduti dall’azienda o la medesima azienda. Bisogna considerare poi anche il target di destinazione (giovani, adulti, uomini o donne, sportivi o lavoratori).

Vari fattori devono quindi accompagnare l’importante scelta del regalo promozione: d’altronde i prodotti promozionali sono al 100% il canale di comunicazione più apprezzato dai consumatori!