Aprilia, conferenza “Donne e guerra”

Sabato 23 novembre alle ore 18:00 presso Polo CulturAprilia -Sala Calliope- l’Associazione “Un

ricordo per la pace” terrà la conferenza dal titolo: “DONNE E GUERRA” donne nei conflitti

mondiali, immagini dalla storia per non dimenticare .

L’evento in collaborazione con il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana,

Comitato C.R.I. Aprilia.

Gli interventi

Interverranno il Commissario Lorenzo Munari, le S.lle Maria Grazia Di Lillo e Gabriella Vincenzo

e la Volontaria Lucia Foschini. Verrà illustrata la storia del Corpo Infermiere Volontarie della Croce

Rossa Italiana evidenziando le Sorelle che più si spesero per alleviare le sofferenze provocate dalle

guerre mondiali. Un percorso nella storia con immagini e filmati d’epoca per arrivare ai tempi

odierni che vedono crocerossine e volontari adoperarsi a protezione della vita e della salute umana

sia a livello locale che nelle zone più disparate del mondo.

LA CROCE ROSSA

Fu il giovane ginevrino Jean Henry Dunant a pensare di costituire un Corpo Militare basato su

principi di fratellanza e di soccorso ai feriti in guerra. Il 24 giugno 1859 si era trovato coinvolto

nella battaglia di Solferino (seconda guerra di indipendenza) che causò quasi centomila tra morti e

feriti. Segnato profondamente da quella esperienza scrisse “Un Souvenir de Solferino”, un

memoriale di guerra in cui sono contenuti i principi che ad oggi ispirano l’attività della Croce Rossa.

Istituito formalmente nel 1908 il Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa era composto da

volontarie provenienti dalle famiglie più benestanti ed aristocratiche, più elevate culturalmente, ove

si respiravano i primi segnali di emancipazione femminile.

I principi fondamentali

Sono sette i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne

costituiscono lo spirito e l’etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato,

Unità e Universalità. Adottati nella 20ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa, svoltasi a

Vienna nell’ottobre del 1965, i Principi Fondamentali sono garanti dell’azione del Movimento, ma

anche della C.R.I.e di ogni suo volontario e aderente.

Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, il

Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera

per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona

umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la

cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli.

(su Movimento internazionale di Croce Rossa da www.cri.it)