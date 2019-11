Padova, uno spot per il contrasto della povertà educativa minorile

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, fino al 23 novembre andrà in onda sulle reti Rai lo spot promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Con i bambini

L’impresa sociale “Con i bambini”, costituita a Roma il 15 giugno 2016 senza scopo di lucro, ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d’intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria (in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

5 bandi

“Con i bambini” ha pubblicato ad oggi cinque bandi (Prima infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove generazioni 5-14 anni, Un passo avanti e Ricucire i sogni), selezionando complessivamente 355 progetti in tutta Italia, tra i quali è risultato vincitore il progetto “Insieme per crescere” del Settore Servizi Scolastici; un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 650 mila euro e che riguarda la fascia della prima infanzia.