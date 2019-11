Operazione dei Carabinieri nel Centro-Sud Italia. 36 arresti per spaccio di droga

Questa mattina, in Torre Annunziata (NA), Napoli,Torre del Greco (NA), Trecase (NA), Boscoreale (NA), Messina, Salerno, Eboli (SA), Molinella (BO), Minturno (LT), Cassino (FR) e Lanciano (CH), i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura, nei confronti di 36 indagati(4 dei quali attualmente detenuti e 2 agli arresti domiciliari),ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché, in un caso, di estorsione finalizzata al recupero di una somma di denaro pattuita per l’acquisto di una partita di droga.

36 arresti

L’indagine, diretta da questa Procura e condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Torre Annunziata, ha consentito di:

– individuare un nutrito gruppo di persone, in costante contatto tra loro per l’approvvigionamento e lo spaccio di sostanze stupefacenti (prevalentemente “cocaina”, nonché “hashish”, “marijuana” e droghe sintetiche), smerciate in diverse piazze attive a Torre Annunziata, nei comuni limitrofie altresì fuori provincia, in particolare nelle città di Eboli(SA) e Messina, nonché all’interno degli istituti carcerari di Salerno e Lanciano(CH);

– di svelare le diverse modalità di vendita dello stupefacente a plurimi acquirenti, principalmente mediante consegna a domicilio o in luoghi convenzionali, previo contatto telefonico finalizzato a concordare, ricorrendo ad un linguaggio criptico e sfruttando per lo più utenze radiomobili intestate a persone inesistenti, qualità e quantità dello stupefacente oggetto della compravendita;

– cristallizzare oltre 700 ipotesi di reato, procedendo a plurimi riscontri con sequestro di stupefacente a carico degli acquirenti, nonché all’arresto in flagranza, in fase di indagine, di 12 indagati, di cui 8 sono destinatari dell’odierno provvedimento.

Centinaia le cessioni anche in carcere

L’indagine, protrattasi da febbraio a giugno 2018, con articolate attività di intercettazione, monitoraggio di veicoli, servizi di osservazione e pedinamento e riscontri con sequestri di stupefacente(nell’ambito delle attività eseguite in flagranza nel territorio di competenza di questa Procura, complessivamente: 250 grammi di “cocaina”, oltre 1 kg di “hashish”, 14 pastiglie di “subxodone”), ha permesso di colpire un gruppo di soggetti operante su vasta scala, in via quotidiana e continuativa, con proiezioni anche su altre località del territorio nazionale e particolarmente difficile da individuare, in ragione delle accortezze adottate per eludere eventuali indagini a carico.

Affari per migliaia di euro al giorno

19 indagati sono stati associati presso le Case Circondariali competenti per territorio, 7 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, 9 sono stati raggiunti dal divieto di dimora nei comuni ove hanno commesso i reati, 1 è stato sottoposto all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

