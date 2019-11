Fornaro: Necessari interventi a favore dei più deboli

Sulla manovra non si gioca solo la tenuta del governo ma la capacità della politica di dare risposte ai problemi quotidiani dei cittadini.

Occorre trovare risorse per aiutare i più deboli

Accanto all’eliminazione del superticket sanitario, appare necessario trovare le risorse per l’aumento della platea dei pensionati che potranno ricevere la 14esima, per l’aumento del fondo della non autosufficienza e per il ripristino del Fondo affitti.

Non aumentare l’IVA

Senza interventi tangibili a favore dei soggetti più deboli e in difficoltà, infatti, si rischia di vanificare lo straordinario sforzo per non far aumentare l’IVA con nuove tasse per oltre 500 euro a famiglia.

Articolo1 Comunicati Stampa