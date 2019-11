Disastro Moby Prince, parla il figlio del comandante

Luchino Chessa, figlio di Ugo, il comandante morto nel disastro della Moby Prince, noto per le sue battaglie alla ricerca della verità sul tragico incidente, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

I familiari delle vittime dell’incendio del Moby Prince avvenuto nel 1991 hanno deciso di citare a giudizio i ministeri della difesa e dei trasporti.

“Sono tanti 30 anni di battaglie per la verità –ha affermato Chessa-. Tutto è cambiato grazie alla commissione parlamentare d’inchiesta che ha completamente ribaltato le verità processuali del passato. La tesi della nebbia come causa principale della collisione è stata smontata, così come la velocità del traghetto e la superficialità del comandante, così come la morte repentina di tutti i passeggeri e l’equipaggio nell’arco di 30 minuti.

E’ stato anche detto che mio padre fosse distratto dalla partita della Coppa delle Coppe tra Juve e Barcellona, una cosa allucinante. Mio padre era un comandante molto scrupoloso, mai avrebbe fatto una cosa del genere, è impensabile. Per quanto riguarda la nebbia, in Commissione d’inchiesta i periti che hanno lavorato in questo campo hanno ripreso tutte le testimonianze e la gran parte dei testimoni ha dichiarato che non c’era nebbia e poi c’era anche il bollettino meteorologico che lo diceva.

Abbiamo citato a giudizio i ministeri di difesa e trasporti perché i ministeri di allora avrebbero dovuto occuparsi della sicurezza del porto di Livorno e non l’hanno fatto. Nessuno ha controllato e nessuno poi ha soccorso Moby Prince dopo la collisione con la petroliera. C’è un filo che lega tutto che è ancora da scoprire. Si poteva lasciare tutto così, ma come cittadini e come figli del comandante io, mio fratello e anche gli altri familiari delle vittime abbiamo deciso di andare avanti e di continuare a cercare la verità e avere giustizia. Sicuramente sono subentrate una serie di azioni manomissive e omissive fin da prima. Si doveva costruire questo disegno: nebbia, morte repentina e colpa del comandante della Moby Prince”.