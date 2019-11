Padova, convegno-workshop nell’ambito di Exposcuola

Sabato 16 novembre 2019, dalle ore 9:00 alle 14:00 a Exposcuola (Fiera di Padova).

Favorire la costruzione di una comunità educante ed orientante (insegnanti, genitori, adulti significativi, terzo settore, imprese) che possa accompagnare bambine e bambini verso lo sviluppo della consapevolezza del sé e della capacità di operare scelte di vita e formative: è questo l’obiettivo del convegno-workshop “Una rete per l’orientamento” previsto per sabato 16 novembre a Exposcuola (Fiera di Padova).

“Una rete per l’orientamento”

L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova (Settore Servizi Sociali e Settore Servizi Scolastici) nell’ambito del progetto regionale “Alleanze per la famiglia”, nasce per volontà del gruppo di lavoro Scuola diritti ed educazione, con lo scopo di raccogliere le riflessioni di esperti e addetti ai lavori per l’elaborazione di prime linee guida sull’orientamento come strumento educativo strategico da diffondere su tutto il territorio padovano.

Convegno-workshop nell’ambito di Exposcuola

Secondo il Ministero dell’Istruzione, infatti “l’orientamento deve adottare un approccio sistemico, allenando alle soft skills fin dall’infanzia, educando alla scelta consapevole e sviluppando la capacità di riconoscere i propri talenti e sperimentare i propri desideri. In questo approccio tutti i soggetti della Comunità educativa orientante assumono ruolo e responsabilità nell’accompagnare bambine e bambini a prendere decisioni di vita personale e professionale durante tutto l’arco della vita” (linee guida Miur 2014).