Fornaro, riflettere su rapporto Svimez, dare risposte al Sud

Il Governo dovrebbe riflettere molto attentamente sui dati e le valutazioni contenute nel Rapporto Svimez che fotografa un declino del Sud ormai non più lento.

Situazione grave al Sud

Un declino che però può essere cambiato, invertendo le politiche pubbliche fatte fino ad ora. Il Mezzogiorno, come ribadito ancora una volta da Svimez, è in condizioni drammatiche e detiene il triste record della povertà assoluta. E’ necessario un piano straordinario per il Mezzogiorno. Un piano verde con investimenti mirati in piccole opere, per la messa in sicurezza del territorio, delle scuole, delle periferie. Quel green new deal di cui tanti parlano.

Investimenti mirati

La manovra di Bilancio che stiamo per approvare dia risposte immediate al Mezzogiorno d’Italia.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.

Articolo1 Comunicati Stampa