Allarme luci votive. Notizie falsissime, assicura il vice sindaco Panini

“In una sorta di crescendo si stanno susseguendo in queste ore notizie false su immaginarie difficoltà a garantire le luci votive ai cittadini per onorare i loro cari defunti, in particolare in questi giorni.

Notizie false, anzi falsissime, diffuse ad arte da chi ha come unico interesse lavorare nel sottobosco e nell’ombra per creare allarme e tensione.

Allarmismo mirato

Allora raccontiamo i fatti:

– sono pienamente attivi otto uffici nei principali cimiteri, con funzionamento anche sabato e domenica, per assicurare tutte le operazioni necessarie per garantire le luci votive;

– circa 30 persone altamente specializzate lavorano quotidianamente per garantire un diritto dei cittadini verso i loro cari;

– l’azienda Citelum ha reso disponibile un sito internet per chi volesse collegarsi a distanza ed un numero verde per ogni esigenza;

– il rapporto con le confraternite è improntato a reciproca collaborazione.

I cittadini potranno onorare i loro defunti

Ad oggi sono state garantire circa 40.000 accensioni portando le luci votive attive ad oggi ad oltre 250.000 unità.

I fatti hanno la testa dura, le bugie diffuse ad arte sono neve al sole della verità.” Questa la dichiarazione del Vicesindaco con delega ai Cimiteri Enrico Panini”

