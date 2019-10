Papa: “Ascoltare il grido dei poveri”

Nell’ omelia della Messa di chiusura del Sinodo per l’Amazzonia, Papa Francesco sottolinea che per praticare la “religione di Dio” e non quella “dell’io” dobbiamo riconoscerci poveri dentro, e fare nostro il loro grido, così la nostra preghiera “salirà dritta a Dio”.

Dimenticano che il vero culto a Dio passa attraverso l’amore del prossimo

Per praticare la “religione di Dio” e non quella “dell’io” dobbiamo riconoscerci poveri dentro, bisognosi di misericordia e “frequentare i poveri, per ricordarci che solo nella povertà interiore agisce la salvezza di Dio”. Nel Sinodo per l’Amazzonia “abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri”, il loro grido, che “è il grido di speranza della Chiesa”.

Facendolo nostro, “anche la nostra preghiera attraverserà le nubi” e salirà dritta a Dio. Sono le parole di Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa di chiusura dell’assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, concelebrata nella Basilica di san Pietro con i 184 padri sinodali e molti degli uditori, degli esperti e degli invitati speciali.