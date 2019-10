Il Papa: “Aprire nuove strade di annuncio”

Annunciare il Vangelo a tutti le genti: “questo viene prima di tutto e conta più di tutto”. Con queste parole, alla fine del Sinodo per l’Amazzonia, il Papa suggella ed entra nel senso più profondo del cammino percorso insieme in queste tre settimane, richiamandosi a quanto dice San Paolo mentre sa che sta per essere giustiziato. Il Papa ricorda, dunque, che questo è il momento per chiedersi: “Io, che cosa posso fare di buono per il Vangelo?”.

Nuove strade non paludi ideologiche

“Al Sinodo ce lo siamo chiesti”, dice all’Angelus, “desiderosi di aprire nuove strade all’annuncio del Vangelo”. Si annuncia, infatti, solo quel che si vive. E per vivere di Gesù, “bisogna uscire da sé stessi”, ricorda esortando a quella Chiesa in uscita che è al centro della sua predicazione.