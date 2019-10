Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, questa mattina ha incontrato nel parco oltre 700 ragazzi e ragazze delle scuole Rodano e Segré.

Le parole del sindaco Montino

“Entro il 2020 sarà realizzata la Città dei Bambini al Parco Tommaso Forti di Isola Sacra. Sarà un’area completamente destinata ai bambini – ha spiegato – che riqualificherà l’attuale parco con giochi divisi per fascia d’età e tema, da 0 a oltre 10 anni, interattivi. Ci saranno servizi, un’area ristorazione, una sala polifunzionale, la sede del Garante dell’infanzia, un palco con quinte in muratura, l’assenza completa di barriere architettoniche e aree fiorite con essenze e colori variabili. Oltre 3mila metri quadrati di spazi per i nostri giovani”.

Presenti 700 alunni

Durante la mattinata, a cui hanno partecipato anche assessori, consiglieri, delegati e rappresentanti dell’Amministrazione, ai 700 alunni sono state regalate le brochure con i dettagli sulla Città dei Bambini, il libro “Social o Dis-Social” di Roberto Alborghetti sul corretto uso dei canali social sul telefonino e un magnete da frigo con l’immagine dei porti di Claudio e Traiano e un Qr-Code che rimanda alla pagina dei numeri utili sul sito del Comune realizzato dalla Fiumicino Tributi.